Calhanoglu a Dazn | Si fa sempre fatica a giocare alle 12.30 con un po’ di fortuna abbiamo vinto Vi spiego il mio assist per Zielinski

Internews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro l’Hellas Verona. Intervenuto nel corso del postpartita di  Verona Inter,  Hakan Calhanoglu  ha commentato così l’importante successo ottenuto in extremis nel  10° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di  Dazn. SUL MATCH – « Abbiamo fatto una buona partita, qui è sempre difficile. Giocare alle 12.30 si fa sempre fatica, ma con un po’ di fortuna abbiamo vinto e siamo contenti » L’ASSIST A ZIELINSKI? – « Doti che avevo già da piccolo, ma ci ho lavorato tantissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com

