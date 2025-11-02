Calhanoglu a Dazn | Si fa sempre fatica a giocare alle 12.30 con un po’ di fortuna abbiamo vinto Vi spiego il mio assist per Zielinski
Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro l’Hellas Verona. Intervenuto nel corso del postpartita di Verona Inter, Hakan Calhanoglu ha commentato così l’importante successo ottenuto in extremis nel 10° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. SUL MATCH – « Abbiamo fatto una buona partita, qui è sempre difficile. Giocare alle 12.30 si fa sempre fatica, ma con un po’ di fortuna abbiamo vinto e siamo contenti » L’ASSIST A ZIELINSKI? – « Doti che avevo già da piccolo, ma ci ho lavorato tantissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com
