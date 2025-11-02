Calciomercato Milan a gennaio arriverà un attaccante Tanti i profili sul taccuino di Tare ma c’è un nome che continua ad essere in cima alla lista
Calciomercato Milan, i rossoneri a gennaio prenderanno un attaccante e c’è un profilo che continua ad interessare molto al club meneghino. La sfida di stasera tra Milan e Roma a San Siro non è soltanto un big match di campionato: porta con sé anche un forte retrogusto di calciomercato del Milan. Nel corso degli anni, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato Milan, Gimenez non segna più: tutti i nuovi attaccanti valutati dalla dirigenza per gennaio - Milan in allarme: 627 minuti senza gol per Gimenez, la dirigenza pensa a nuove soluzioni in attacco. Secondo notiziemilan.it
Calciomercato Milan, Gila nome caldissimo per gennaio! Tare prepara l’assalto - Calciomercato Milan, il nome caldo per la difesa in vista di gennaio è quello di Mario Gila: l’affare può andare in porto a queste condizioni Secondo quanto riportato da Calciomercato. Si legge su milannews24.com
Calciomercato Milan, Tare ha due chiari obiettivi per gennaio: il piano del direttore sportivo rossonero per rinforzare la rosa di Allegri - Il calciomercato Milan entra nel vivo in vista della ses ... Riporta calcionews24.com