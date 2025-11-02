Calciomercato Inter per quel giocatore è derby con il Milan Le possibili mosse di Marotta per anticipare i rossoneri già a gennaio

Calcionews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Inter: occhi su Oumar Solet per la difesa del futuro. Ma c’è da superare l’ostacolo Milan. Le ultime sul centrale dell’Udinese. Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo con la dirigenza nerazzurra già proiettata verso la costruzione della rosa del futuro. Tra i reparti sotto osservazione c’è la difesa, settore che nei prossimi anni necessiterà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

