Calciomercato Inter centrocampo sotto osservazione | Frattesi e Diouf possibili partenti idea scambio con la Juventus

Inter News 24 Calciomercato Inter, Bargiggia dice la sua: «Operazione di gennaio con Locatelli all’Inter e Frattesi a Torino». Dopo pochi mesi di stagione, in casa Inter si cominciano a delineare le strategie per il prossimo mercato. I reparto maggiormente sotto osservazione è il centrocampo, dove le rotazioni di Cristian Chivu hanno messo in evidenza gerarchie chiare e qualche punto interrogativo. L’esplosione di Petar Sucic, ormai diventato un titolare affidabile anche dopo l’infortunio di Mkhitaryan, ha rafforzato la mediana nerazzurra. Tuttavia, altri interpreti stanno trovando meno spazio: Davide Frattesi e Habib Diouf restano osservati speciali in vista del mercato di gennaio, con possibili scenari in uscita per entrambi. 🔗 Leggi su Internews24.com

