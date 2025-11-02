Calciomercato Inter 2 nuovi innesti hanno già sorpreso tutti | nemmeno Ausilio e Marotta avrebbero potuto aspettarselo!
Inter News 24 Ecco chi sono. L’Inter scende in campo oggi alle 12:30 allo Stadio Bentegodi per affrontare l’Hellas Verona con un’occasione d’oro. Il pareggio a sorpresa del Napoli di Antonio Conte contro il Como, e il big match Milan-Roma in programma stasera, mettono la squadra di Cristian Chivu nella posizione di poter fare un balzo importantissimo in classifica e avvicinarsi alla vetta. Per questa sfida fondamentale, l’allenatore romeno, alle prese con la gestione delle energie e le assenze di Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan, sembra avere due certezze di formazione: il croato Petar Sucic a centrocampo e il francese Ange-Yoan Bonny in attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Passione Inter. . Cosa è successo in Inter-Fiorentina 3-0, arbitri, Serie A, calciomercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partec - facebook.com Vai su Facebook
#Guehi si libera a parametro zero, l'#Inter guarda in Italia: 2 nomi in cima alla lista della spesa sul #calciomercato in difesa https://calciomercato.com/liste/guehi-si-libera-a-parametro-zero-l-inter-guarda-in-italia-2-nomi-in-cima-alla-lista-della-spesa/blt60cf7fcf0 - X Vai su X
Inter, 2 acquisti a gennaio: 20 milioni più Frattesi - L'Inter ritrova fiducia nel suo progetto e anche i risultati, ora la società fa sognare i tifosi e pensa di andare a chiudere nuovi acquisti a gennaio per rinforzare la rosa e accontentare il nuovo al ... calciomercato24.com scrive
Calciomercato Inter, si valuta uno svincolato del Manchester City! - Beppe Marotta avrebbe intenzione di provare a costruire qualcosa di importante in sede di calciomercato per l'Inter del 2026 ... Riporta msn.com
“Tre nuovi titolari all’Inter”: anche Calhanoglu perde il posto - Il punto sul calciomercato nerazzurro nell’episodio di ‘Ti Amo Calciomercato’: il 2026 sarà un anno di grossi cambiamenti per l’Inter Nuova puntata di ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale Youtube di ... Si legge su calciomercato.it