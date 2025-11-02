Calciomercato Inter 2 nuovi innesti hanno già sorpreso tutti | nemmeno Ausilio e Marotta avrebbero potuto aspettarselo!

Inter News 24 Ecco chi sono. L’Inter scende in campo oggi alle 12:30 allo Stadio Bentegodi per affrontare l’Hellas Verona con un’occasione d’oro. Il pareggio a sorpresa del Napoli di Antonio Conte contro il Como, e il big match Milan-Roma in programma stasera, mettono la squadra di Cristian Chivu nella posizione di poter fare un balzo importantissimo in classifica e avvicinarsi alla vetta. Per questa sfida fondamentale, l’allenatore romeno, alle prese con la gestione delle energie e le assenze di Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan, sembra avere due certezze di formazione: il croato Petar Sucic a centrocampo e il francese Ange-Yoan Bonny in attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com

