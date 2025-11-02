Calcio Verona-Inter 1-2 | decide un’autorete al 94’

Roma, 2 nov. (askanews) – L’Inter passa con una autorte al 94? al Bentegodi e batte 2-1 il Verona al termine di una partita intensa e giocata sotto una pioggia battente. I nerazzurri di Chivu partono forte e passano in vantaggio al 16? con un gran destro al volo di Zielinski su assist da calcio d’angolo di Calhanoglu. L’Inter controlla a lungo il possesso ma rallenta con il passare dei minuti, subendo la reazione dei padroni di casa. Al 40? arriva il pareggio: Giovane, servito da Orban, punta Bastoni e fulmina Sommer con un diagonale perfetto, trovando il suo primo gol in Serie A. Nella ripresa i nerazzurri tentano di forzare il blocco difensivo scaligero, creando le occasioni migliori con Dimarco e Lautaro, ma un super Montipò salva i suoi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

