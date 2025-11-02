Calcio Uisp | super Raggi ne segna 6 per il Calcio Popolare
La Spezia, 30 ottobre 2025 – L' Ac ReboccoAurora Ponteggi pareggia, il Levanto cade nello scontro diretto con la Locanda Alinò, così quest'ultima e il Leta Real Chiappa, che strapazza il Pellegrini gomme in trasferta, restano le uniche due squadre a punteggio pieno dopo il terzo turno del Girone 1 nel campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Terzo acuto di fila anche per il Real Chiappa Pin Bon, leader del Girone 2, e Calcio Popolare e Armaneto, al comando del Girone 3. Il super marcatore di giornata è Raggi, del Calcio Popolare, che segna addirittura 6 dei 7 gol necessari per superare il Pausa CaffèNacional Picchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
