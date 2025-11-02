Calcio serie D la Pistoiese supera di misura il Lentigione e balza al comando della classifica
Pistoia, 2 novembre 2025 – L’incontro di cartello della decima giornata d’andata del girone D del campionato di serie D si chiude con il successo di misura, 1-0, della Pistoiese sul Lentigione capolista. Partita decisa da un episodio in zona Cesarini. Con questa vittoria, la squadra toscana sale al primo posto della classifica con 20 punti, davanti a Pro Sesto e Lentigione 19, Desenzano, Piacenza e Cittadella Vis Modena 18. Domenica prossima, la Pistoiese giocherà sul campo della Trevigliese, penultima in graduatoria a quota 6. Arancioni privi dell’infortunato Arlanch e con Costa Pisani, in orbita rappresentativa di serie D per la Viareggio Cup, non al meglio della condizione (si accomoda in panchina). 🔗 Leggi su Lanazione.it
