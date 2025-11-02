Calcio serie C tra Pontedera e Perugia un 2-2 che non serve a nessuno

Perugiatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c'è più tempo e termina così il confronto del Mannucci: tra Pontedera e Perugia esce un 2-2 che non serve a nessuna delle due in termini di classifica, che resta ovviamente precaria. I biancorossi confermano alcune defaillance evidenziate sin dall'inizio della stagione, ma compiono passi in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

