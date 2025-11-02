Calcio serie C Pontedera - Perugia 1-1 Squadre al riposo
Termina così il primo tempo sotto una pioggia incessante. Pontedera e Perugia vanno al risposo sul risultato di 1-1. Sono stati i biancorossi a fare la partita nelle fasi iniziali, senza però riuscire a concretizzare, complice anche il campo pesante. Anzi, devono anche subire la beffa dello. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altre letture consigliate
Serie A, Parma-Bologna 1-1 a fine primo tempo: i ducali in 10 per l’espulsione di Ordonez Stadio Tardini Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona-campionato-calcio-serie-a-decima-giornata-2025-pa - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Serie B: Empoli-Venezia 1-1. Succede tutto nel primo tempo, al gol di Adorante alla mezz'ora risponde Shpendi al tramonto della frazione. - X Vai su X
Calcio serie C, Pontedera - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Scontro diretto per i biancorossi, in cui alcuni giocatori saranno chiamati agli straordinari. Segnala perugiatoday.it
Pontedera-Perugia: diretta live e risultato in tempo reale - Perugia di Domenica 2 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Si legge su calciomagazine.net
Calcio serie C, per il Grifo vitale scontro a Pontedera. Tedesco: "Voglio più coraggio" - I toscani sono cinque punti avanti e buona parte delle chance di risalire la classifica passano proprio dallo scontro del Mannucci. Riporta today.it