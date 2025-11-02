Calcio serie C Pontedera - Perugia 1-1 Squadre al riposo

Perugiatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Termina così il primo tempo sotto una pioggia incessante. Pontedera e Perugia vanno al risposo sul risultato di 1-1. Sono stati i biancorossi a fare la partita nelle fasi iniziali, senza però riuscire a concretizzare, complice anche il campo pesante. Anzi, devono anche subire la beffa dello. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

calcio serie c pontederaCalcio serie C, Pontedera - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Scontro diretto per i biancorossi, in cui alcuni giocatori saranno chiamati agli straordinari. Segnala perugiatoday.it

Pontedera-Perugia: diretta live e risultato in tempo reale - Perugia di Domenica 2 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Si legge su calciomagazine.net

Calcio serie C, per il Grifo vitale scontro a Pontedera. Tedesco: "Voglio più coraggio" - I toscani sono cinque punti avanti e buona parte delle chance di risalire la classifica passano proprio dallo scontro del Mannucci. Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Pontedera