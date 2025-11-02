Calcio serie C | Livorno-Forlì in diretta LIVE

Livornotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesima prova d'appello per il Livorno di mister Formisano che alle 12.30 di questa domenica 2 novembre scende in campo al Picchi contro la neopromossa Forlì con il solo obiettivo di conquistare tre punti quanto mai necessari per rimpinguare una classifica decisamente deficitaria. Reduci dalla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

calcio serie c livornoCalcio serie C, Perugia - Livorno: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Biancorossi reduci da una settimana particolare e che sono obbligati ad invertire la rotta; amaranto alla ricerca di una maggiore continuità di risultati ... perugiatoday.it scrive

Livorno-Forlì: diretta live e risultato in tempo reale - Forlì di Domenica 2 novembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Da calciomagazine.net

Calcio in tv oggi, 2 novembre 2025: Milan-Roma e le altre sfide del giorno - Nella guida TV di domenica 2 novembre 2025 le gare di Serie A e Serie B saranno trasmesse su DAZN, Parma- Riporta calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Livorno