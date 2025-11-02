Calcio serie C | Livorno-Forlì 2-3 | crisi senza fine sprofondo amaranto al Picchi

Il Livorno di Formisano, chiamato all'immediato riscatto dopo la sconfitta di Perugia, cade ancora al cospetto della neopromossa Forlì. Al Picchi finisce 2-3 in favore dei romagnoli che passano in vantaggio al 18' con Petrelli e raddoppiano 5' più tardi con Manetti. La reazione amaranto tarda ad. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

