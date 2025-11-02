Calcio serie C Gubbio-Ternana finisce 3-3 le Fere si salvano

Terni, 2 novembre 2025 – Rocambolesco 3 a 3 al  “Barbetti” tra Gubbio e Ternana. Tre volte in vantaggio i padroni di casa, l’ultima delle quali al 90°, altrettante volte raggiunti dagli ospiti: a siglare il pari definitivo è Pettinari su rigore concesso al 96°, confermato dopo controllo Fvs,  per atterramento di Leonardi.  E’ la Ternana a “fare” la partita ma è il Gubbio a rendersi più pericoloso, con la velocità dei suoi attaccanti che mette costantemente in difficoltà la difesa delle Fere, priva di Capuano e nel corso del primo tempo di Martella. Al 28° Gubbio in vantaggio con Carraro su grossolano errore dell’ex Proietti in fase d’impostazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

