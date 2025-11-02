Calcio serie C al Perugia basta il carattere per uscire indenne da Pontedera Tedesco | Il primo rigore era netto

Perugiatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pari per la continuità. Certo, il 2-2 del Mannucci serve a poco ad entrambe le squadre ai fini della classifica, ma per i biancorossi può essere importante a livello psicologico. Giovanni Tedesco appare rinfrancato, ma sugli episodi ha voluto dire la sua: "Il secondo rigore non c'era lo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

