Calcio serie C al Perugia basta il carattere per uscire indenne da Pontedera Tedesco | Il primo rigore era netto
Un pari per la continuità. Certo, il 2-2 del Mannucci serve a poco ad entrambe le squadre ai fini della classifica, ma per i biancorossi può essere importante a livello psicologico. Giovanni Tedesco appare rinfrancato, ma sugli episodi ha voluto dire la sua: "Il secondo rigore non c'era lo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Serie A, Parma-Bologna 1-3: doppietta di Castro, gol di Bernabé e Miranda Stadio Tardini Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona-campionato-calcio-serie-a-decima-giornata-2025-partite-highlights - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Serie B: Empoli-Venezia 1-1. Succede tutto nel primo tempo, al gol di Adorante alla mezz'ora risponde Shpendi al tramonto della frazione. - X Vai su X
Calcio serie C, Pontedera - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Scontro diretto per i biancorossi, in cui alcuni giocatori saranno chiamati agli straordinari. Secondo perugiatoday.it
Calcio serie C, tra Pontedera e Perugia un 2-2 che non serve a nessuno - Biancorossi che evidenziano i soliti difetti, ma sfoderano quel carattere che consente loro di recuperare due volte il risultato. Segnala perugiatoday.it
Pontedera e Perugia, è pari 2-2: i granata provano a fuggire, il Grifone li raggiunge - Un rigore per i biancorossi viene poi annullato dopo la revisione in video ... Scrive lanazione.it