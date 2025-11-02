Calcio Serie A | l’Inter aggancia la Roma

Roma, 2 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Verona-Inter 1-2 Decima giornata: Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2, Verona-Inter 1-2, ore 15 Fiorentina-Lecce, Torino-Pisa, ore 18 Parma-Bologna, ore 20.45 Milan-Roma, lunedì 3 novembre ore 18.30 Sassuolo-Genoa, ore 20.45 Lazio-Cagliari. Classifica: Napoli 22, Roma, Inter 21, Milan, Juventus 18, Como 17, Bologna, Udinese 15, Cremonese 14, Sassuolo, Atalanta 13, Lazio, Torino 12, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona, Pisa, 5, Fiorentina 4, Genoa 3 Undicesima giornata: venerdì 7 novembre ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

