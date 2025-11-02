Calcio Serie A La Roma questa sera per il sorpasso
Roma, 2 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2 Decima giornata: Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2, domenica 2 novembre ore 12.30 Verona-Inter, ore 15 Fiorentina-Lecce, Torino-Pisa, ore 18 Parma-Bologna, ore 20.45 Milan-Roma, lunedì 3 novembre ore 18.30 Sassuolo-Genoa, ore 20.45 Lazio-Cagliari. Classifica: Napoli 22, Roma 21, Inter, Milan, Juventus 18, Como 17, Bologna, Udinese 15, Cremonese 14, Sassuolo, Atalanta 13, Lazio, Torino 12, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Pisa, Verona 5, Fiorentina 4, Genoa 3 Undicesima giornata: venerdì 7 novembre ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
