Calcio Prima categoria | a Copparo non c' è storia Pontelagoscuro travolto 7-0
Vittoria senza storia: Copparo 2015 surclassa con sette goal il Pontelagoscuro, consolidando ancora di più la sua posizione in classifica, ovvero otto punti sulla seconda. Nell’anticipo dell’ottava giornata, i ragazzi di mister Borsari dimostrano una forza incredibile, dominando sul piano del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
