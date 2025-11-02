Calcio l' Inter vince a Verona 1-2
14.34 Con un po' di fortuna, l'Inter vince il match del Bentegodi (1-2 con il Verona) Tre punti per la zona scudetto. L'Inter parte bene, il Verona soffre.Il gol arriva al 16': prodezza balistica di Zielinski su calcio d'angolo di Calhanoglu. Gialloblù frastornati, ma comunque vigili. Ecco che arriva il pari veronese (40'): gran destro di Giovane, Sommer può solo toccare, ma non parare. Palo di Orban a fine primo tempo. Decide un autogol di Frese nel recupero. Gol beffa per un Verona combattivo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondisci con queste news
Sognate si… ma divertitevi. ? #calcio #calciogiovanile #calcioitaliano #football #inter #juventus #footballtalent - facebook.com Vai su Facebook
Trevisani: "Le dichiarazioni di Chivu dopo Napoli-Inter sono una cosa unica nella storia del calcio italiano. In Italia piangono tutti" - X Vai su X
Calcio Serie A: Hellas Verona-Inter. Segui la diretta testuale - Anche a Como, mercoledì scorso, non sono mancate le occasioni, ma a porta ... Da rainews.it
Serie A, oggi Verona-Inter - La partita in diretta - Il Verona ospita l'Inter oggi, domenica 2 novembre, nel match che alle 12. Riporta msn.com
Dove vedere Verona-Inter in tv? Dazn o Sky, orario - Il "Bentegodi" teatro della sfida dell'ora di pranzo tra i gialloblù e i nerazzurri: le possibili scelte di formazione di Zanetti e Chivu ... Lo riporta corrieredellosport.it