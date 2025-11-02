Calcio italiano in lutto addio a un grandissimo protagonista

Giovanni Galeone, figura storica e innovativa del calcio italiano, si è spento all’età di 84 anni. Considerato un autentico punto di riferimento per generazioni di allenatori, Galeone è stato protagonista di una lunga carriera che lo ha visto guidare squadre come Udinese, Pescara e Napoli, totalizzando ben 155 presenze in Serie A. La notizia della sua scomparsa arriva in un momento significativo per il calcio nazionale, mentre i suoi principali allievi, Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri, si preparano a sfidarsi in una delle partite di cartello del campionato. Un allenatore visionario e raffinato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondisci con queste news

Uno degli attaccanti più iconici del calcio italiano: , campione del mondo e protagonista anche con la maglia rosanero, presente alla festa per i 125 anni del Palermo #Palermo125 #LeggendeRosanero #ForzaPalermo - facebook.com Vai su Facebook

Trevisani: "Le dichiarazioni di Chivu dopo Napoli-Inter sono una cosa unica nella storia del calcio italiano. In Italia piangono tutti" - X Vai su X

Calcio italiano in lutto, addio a una vera leggenda: ha fatto la storia - Il mondo del calcio piange la scomparsa di un volto indimenticabile, una figura che ha saputo lasciare un segno profondo non solo per il talento in campo ... thesocialpost.it scrive

Lutto nel mondo del calcio, è morto Lorenzo Bosi: aveva 57 anni - Lutto nel mondo del calcio, è morto all’età di 57 anni Lorenzo Bosi, imprenditore e presidente della Rondinella Marzocco e figlio dell’ex parlamentare Francesco. Scrive notizie.it

Lutto improvviso in Serie A: Di Natale e Montella distrutti - Un altro pesante lutto scuote il mondo del calcio italiano. Da diregiovani.it