Calcio in lutto è morto Giovanni Galeone
Addio a Giovanni Galeone, ex calciatore e allenatore di calcio italiano, morto all’età di 84 anni all’ospedale di Udine. Dalla fine degli Anni 50 fino alla metà degli Anni 70 ha vestito le maglie di diverse squadre tra cui Ponziana, Monza, Arezzo, Avellino e Udinese. Nel 1975 ha iniziato la carriera in panchina ottenendo quattro promozioni in Serie A, di cui due con il Pescara, una con l’Udinese e una con il Perugia. Dal 1997 al 1998 allenò anche il Napoli. I tre tecnici Massimiliano Allegri, Marco Giampaolo e Gian Piero Gasperini sono considerati suoi allievi. Soprannominato Il Marinaio e Il Profeta, si è ritirato dal calcio nel 2013 rifiutando di allenare il Pescara. 🔗 Leggi su Lettera43.it
