Calcio in lutto è morto Giovanni Galeone L’ex allenatore aveva 84 anni

(Adnkronos) – E' morto Giovanni Galeone. L'ex allenatore, 84 anni, si è spento oggi all'Ospedale di Udin. L'ex tecnico in carriera ha guidato, tra le altre, Napoli e Pescara. Proprio il club azzurro, sui social, è stato il primo a stringersi alla famiglia dell'ex tecnico: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis – si legge sul profilo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

++ Lutto nel mondo del calcio, muore Giovanni Galeone - facebook.com Vai su Facebook

Calcio in lutto, è morto Giovanni Galeone. Aveva 84 anni - Oggi, domenica 2 novembre, è morto all'Ospedale di Udine Giovanni Galeone. Scrive adnkronos.com

Calcio in lutto, è morto a 84 anni Giovanni Galeone: aveva allenato il Napoli - È scomparso a 84 anni Giovanni Galeone, uno dei tecnici più carismatici e innovativi del calcio italiano. Riporta tuttonapoli.net

Lutto nel mondo del calcio: ci lascia Giovanni Galeone, il maestro di Allegri e Gasp - Da allenatore ha conquistato quattro promozioni: due a Pescara (1986- msn.com scrive