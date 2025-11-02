Calcio in lutto | addio a Giovanni Galeone maestro di una generazione di allenatori

Si è spento a 84 anni l'ex tecnico di Napoli e Pescara. Giovanni Galeone, storico allenatore e figura carismatica del calcio italiano, è morto oggi, domenica 2 novembre, all' Ospedale di Udine, all'età di 84 anni. Durante la sua lunga carriera, Galeone ha guidato numerose squadre, tra cui Napoli e Pescara, lasciando un segno profondo per la sua visione innovativa e il suo approccio moderno al gioco. Il cordoglio del mondo del calcio. Il Napoli è stato il primo club a rendere omaggio al suo ex allenatore. In un messaggio pubblicato sui social, il club ha espresso la propria vicinanza alla famiglia: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore per la scomparsa di Giovanni Galeone, simbolo del calcio italiano e allenatore degli azzurri nella stagione 1997-1998 ".

