Calcio in lutto addio a Giovanni Galeone L' ex allenatore dell' Ancona è morto a 84 anni

Lutto nel mondo del calcio. Giovanni Galeone è morto nella giornata di oggi a 84 anni dopo un lungo ricovero all’ospedale di Udine. Malato da tempo, il tecnico aveva guidato anche l'Ancona nel girone di ritorno della travagliata stagione 2003-2004, conclusa con la retrocessione in serie B dei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

CALCIO A LUTTO | Addio a Giovanni Galeone, uno degli ultimi maestri di calcio https://gazzettadelsud.it/?p=2123550 - facebook.com Vai su Facebook

Lutto nel calcio: è scomparso Giovanni Galeone, storico maestro di Allegri - L’ex calciatore e allenatore di Pescara e Napoli tra le tante aveva 84 anni. Si legge su milannews.it

Serie A in lutto, addio a Giovanni Galeone: aveva 84 anni - 3, il nativo di Napoli ha guidato Udinese, Pescara e Perugia a storiche promozioni in Serie A. Segnala msn.com

Addio Profeta, calcio in lutto per la morte di Giovanni Galeone: fu storico allenatore del Pescara - Giovanni Galeone è morto oggi a 84 anni all'ospedale di Udine dove era ricoverato. Segnala abruzzolive.it