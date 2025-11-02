Calcio il Forlì cala il tris a Livorno | i Galletti sono quarti in classifica

Vittoria importantissima del Forlì che con un combattutissimo 3 a 2 espugna l' "Armando Picchi" di Livorno issandosi momentaneamente al quarto posto in classifica proprio dietro al trio delle pretendenti al titolo Ascoli, Arezzo e Ravenna; le reti di Petrelli al 17°, di Manetti al 22° e del neo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

