calcio femminile italia tradita dai rigori ai mondiali u17 il messico si salva e vola in semifinale

Delusione enorme e tanti rimpianti per la Nazionale italiana Under 17 di calcio femminile, eliminata dal Messico ai quarti di finale dei Campionati Mondiali 2025 di categoria in Marocco. Le Azzurrine guidate dalla CT Viviana Schiavi, dopo aver rifilato un netto 4-0 alla Nigeria negli ottavi, sono state tradite dai calci di rigore sbagliandone due nei 90 minuti regolamentari e poi perdendo la lotteria finale. Epilogo amaro dunque per l’Italia, che aveva sognato in grande dopo le quattro vittorie consecutive tra fase a gironi e ottavi di finale nella rassegna iridata riservata alle minorenni dimostrando comunque il buon potenziale di questo gruppo in prospettiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

