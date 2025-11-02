Calcio classifica Serie A | Lecce scatto salvezza

Roma, 2 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Fiorentina-Lecce 0-1, Torino-Pisa 2-2 Decima giornata: Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2, Verona-Inter 1-2, Fiorentina-Lecce 0-1, Torino-Pisa 2-2, ore 18 Parma-Bologna, ore 20.45 Milan-Roma, lunedì 3 novembre ore 18.30 Sassuolo-Genoa, ore 20.45 Lazio-Cagliari. Classifica: Napoli 22, Roma, Inter 21, Milan, Juventus 18, Como 17, Bologna, Udinese 15, Cremonese 14, Sassuolo, Atalanta, Torino 13, Lazio 12, Cagliari, Lecce 9, Parma 7, Pisa 6, Verona, 5, Fiorentina 4, Genoa 3. Undicesima giornata: venerdì 7 novembre ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

