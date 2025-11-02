Calcio classifica Serie A | Bologna quarto in classifica

Ildenaro.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Parma-Bologna 1-3 Decima giornata: Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2, Verona-Inter 1-2, Fiorentina-Lecce 0-1, Torino-Pisa 2-2, Parma-Bologna 1-3, ore 20.45 Milan-Roma, lunedì 3 novembre ore 18.30 Sassuolo-Genoa, ore 20.45 Lazio-Cagliari. Classifica: Napoli 22, Roma, Inter 21, Milan, Juventus, Bologna 18, Como 17, Udinese 15, Cremonese 14, Sassuolo, Atalanta, Torino 13, Lazio 12, Cagliari, Lecce 9, Parma 7, Pisa 6, Verona, 5, Fiorentina 4, Genoa 3. Undicesima giornata: venerdì 7 novembre ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Calcio, classifica Serie A: Bologna quarto in classifica - Roma, lunedì 3 novembre ore ... Da askanews.it

calcio classifica serie bolognaParma-Bologna 1-3: video, gol e highlights - Il Bologna incassa un gol dopo 17 secondi da Bernabè, ma reagisce e vince in rimonta il derby emiliano contro il Parma, complice anche l'espulsione per doppio giallo di Ordonez al 35'. Riporta sport.sky.it

Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 10ª giornata - Al via la decima giornata di Serie A, il terzo impegno in una settimana. Segnala sportparma.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Classifica Serie Bologna