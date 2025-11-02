Calcio ancora Okaka decisivo nel finale | il Ravenna infligge all' Ascoli la prima sconfitta in campionato

Come nell'ultimo turno a Piancastagnaio, il Ravenna vince di misura grazie a un gol di Okaka nel finale. I giallorossi superano 1-0 l'Ascoli al Benelli con la firma del numero 7, subentrato a Luciani al 75'. Il classe 1989 conferma il suo momento di grazia, considerando la doppietta rifilata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

