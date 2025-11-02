Calcio ancora Okaka decisivo nel finale | il Ravenna infligge all' Ascoli la prima sconfitta in campionato
Come nell'ultimo turno a Piancastagnaio, il Ravenna vince di misura grazie a un gol di Okaka nel finale. I giallorossi superano 1-0 l'Ascoli al Benelli con la firma del numero 7, subentrato a Luciani al 75'. Il classe 1989 conferma il suo momento di grazia, considerando la doppietta rifilata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Calcio C, da scommesse a certezze in meno di due mesi: Donati e Okaka hanno già conquistato Ravenna - facebook.com Vai su Facebook
Okaka si racconta: «Conte? Un fuoriclasse assoluto del nostro calcio. Nel 2015 avevo già chiuso il Milan e si inserì l’Inter…» - X Vai su X
La doppietta di Okaka trascina il Ravenna agli ottavi di finale della Coppa Italia - Dopo il gol decisivo in campionato in casa della Pianese, bomber Okaka regala la vittoria al Ravenna anche in Coppa Italia, siglando una doppietta nei ... Riporta ravennaedintorni.it
Calcio, il Ravenna piega il Rimini e si guadagna gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C - Sugli scudi Stefano Okaka, che dopo aver segnato il gol decisivo a Piancastagnaio ... Secondo ravennatoday.it
Calcio, Okaka allo scadere regala i tre punti al Ravenna: Pianese battuta di misura - Il numero 7 giallorosso, entrato al minuto 82, si era divorato la rete due minuti prima rendendosi dunque autentico ... Da ravennatoday.it