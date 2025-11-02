Calcio a 5 Meta Catania beffata ed eliminata in Champions League dalla classifica fair play!

Un epilogo amarissimo per la Covei Meta Catania Bricocity, impegnata nell’ultimo incontro della fase a gironi della Champions League di calcio a 5. Una partita che valeva una stagione contro i finlandesi dell’ Akaa. In palio c’era il pass per gli ottavi di finale, riservato esclusivamente alla prima classificata del raggruppamento. I rossazzurri, dopo il 6-1 ai tedeschi del Weilimdorf nella gara d’esordio e un combattuto 3-3 con l’AEK Atene, match di grande carattere in cui la formazione di Juanra ha rimontato due gol di svantaggio mostrando grinta e qualità, avevano come obiettivo quello di battere la compagine finnica con il maggior scarto di gol possibile, per la situazione di classifica del girone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5, Meta Catania beffata ed eliminata in Champions League dalla classifica fair play!

