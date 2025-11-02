Calci nella notte contro la vetrina di una pizzeria di corso Vinzaglio | un arresto per tentato furto aggravato

Prima la serranda elettrica forzata e tenuta aperta con un vaso di fiori, poi i calci per tentare di sfondare la vetrina e mettere le mani, presumibilmente, sul registratore di cassa. A compiere il tentato furto due uomini, ma solamente uno è stato intercettato nelle vicinanze del locale di corso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Notte di violenza a Civitanova, dove un 33enne è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna con calci e pugni, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. - facebook.com Vai su Facebook

Spaccata in farmacia. Prende a calci la vetrina. Ladro in fuga con la cassa - Erano circa le quattro quando il silenzio della strada è stato rotto da una serie di colpi secchi e ripetuti: i ... Da ilgiorno.it

Frosinone, spari contro la vetrina del Caffè Minotti: ennesima intimidazione per il locale di via Marittima - Agguato intimidatorio durante la notte al Caffè Minotti di Frosinone, uno dei locali storici del capoluogo. Lo riporta ilmessaggero.it

Racket a Frosinone, tre colpi di pistola contro la vetrina del Caffè Minotti - Poi, il bandito seduto di dietro ha fatto fuoco esplodendo 3 colpi di pistola contro la vetrina del Caffè Minotti, in via Marittima a Frosinone. Secondo roma.corriere.it