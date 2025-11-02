Calci e pugni alla ex al centro commerciale e davanti alle figlie poi va a bersi un aperitivo | arrestato

Milano, 2 novembre 2025 – Ha preso a calci e pugni la ex compagna che era con le loro bambine in un centro commerciale a Milano. L’uomo è stato arrestato per stalking due ore dopo, in una trattoria, mentre prendeva un aperitivo. L’episodio risale a sabato pomeriggio in un mega store alla periferia nord ovest della città non molto lontano dal Gallaratese. Attorno alle 15.30, in pieno orario dello shopping, lui, 43 anni, italiano e con precedenti, già sotto i fumi dell'alcol, avrebbe atteso la sua ex, 11 anni più giovane e che lo aveva lasciato. Non appena ha incrociato la 32enne, con le bambine di 5 e 9 anni, ha dato in escandescenze e l’ha aggredita con calci e pugni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Calci e pugni alla ex al centro commerciale e davanti alle figlie, poi va a bersi un aperitivo: arrestato

Altre letture consigliate

Cagliari, calci e pugni al culmine di una lite: caccia agli aggressori In piazza Matteotti la rissa degenerata in sangue, sul posto i carabinieri Tutte le altre notizie su www.lanuovasardegna.it - facebook.com Vai su Facebook

Crotone, Il sindaco Vincenzo #Voce si è dimesso dopo la denuncia di un consigliere comunale che lo ha accusato di aggressione con calci e pugni. Il primo cittadino: "Mi scuso con il consigliere Ioppoli e la città, non ci sono giustificazioni di sorta". @ultimora_ - X Vai su X

Calci e pugni alla ex al centro commerciale e davanti alle figlie, poi va a bersi un aperitivo: arrestato - Milano, l’uomo, 43 anni, italiano, è stato rintracciato dalla polizia poco dopo l’aggressione: gli agenti l'hanno trovato in una trattoria ... Lo riporta msn.com

Calci e pugni alla ex in centro commerciale di Milano, arrestato - Ha preso a calci e pugni la ex compagna che era con le loro bambine in un centro commerciale a Milano. Come scrive msn.com

Calci e pugni alle ex, 34enne arrestato a Caivano - Uno l'ha presa a calci e pugni in strada, l'altro l'ha minacciata e ha tentato di entrare nell'abitazione della donna nonostante il divieto di avvicinamento: sono le accuse di cui devono rispondere du ... ansa.it scrive