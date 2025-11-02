Calabria Steven Tyler denuncia tutti Tradito dal borgo dei nonni L’incredibile storia di un museo e una scuola non realizzati
Steven Tyler, leader degli Aerosmith, ha denunciato un raggiro che colpisce al cuore. Perché, come spiega Alessia Candito oggi su Repubblica, il dolore arriva proprio dal borgo dei nonni della star del rock mondiale: Cotronei, paesino della Calabria. Sono 15 gli indagati, tra due ex sindaci, cinque fra assessori ed ex, più una serie di funzionari e dipendenti comunali nella vicenda dei fondi e della mancata realizzazione di un museo dedicato alle origini dell’artista. Appalti aggiustati, corruzione, concussione, un finanziamento pubblico da 1,3 milioni che non si sa dove sia esattamente finito, centesimo per centesimo. 🔗 Leggi su Open.online
