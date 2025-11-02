Calabria la rockstar denuncia tutti Steve Tyler tradito dal borgo dei nonni

Repubblica.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una diffida del frontman degli Aerosmith è all’origine dell’indagine che ha scoperchiato truffe, appalti truccati e episodi di corruzione e concussione a Cotronei, piccolo Comune del crotonese. 🔗 Leggi su Repubblica.it

