Calabria la rockstar denuncia tutti Steve Tyler tradito dal borgo dei nonni
Una diffida del frontman degli Aerosmith è all’origine dell’indagine che ha scoperchiato truffe, appalti truccati e episodi di corruzione e concussione a Cotronei, piccolo Comune del crotonese. 🔗 Leggi su Repubblica.it
