Cadono calcinacci al cimitero donna finisce in ospedale
Mattinata di paura a Gricignano d’Aversa dove una donna è rimasta ferita per il crollo di alcuni calcinacci all’interno del cimitero.La malcapitata si era recata a far visita ai propri cari quando, da una pensilina in muratura che copre un corridoio di loculi, si sono staccati pezzi di intonaco. 🔗 Leggi su Casertanews.it
