Cadono calcinacci al cimitero donna finisce in ospedale

Casertanews.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata di paura a Gricignano d’Aversa dove una donna è rimasta ferita per il crollo di alcuni calcinacci all’interno del cimitero.La malcapitata si era recata a far visita ai propri cari quando, da una pensilina in muratura che copre un corridoio di loculi, si sono staccati pezzi di intonaco. 🔗 Leggi su Casertanews.it

cadono calcinacci cimitero donnaGricignano, crollano calcinacci nel cimitero: ferita una donna. Lettieri: “Subito interventi di messa in sicurezza” - Attimi di paura questa mattina nel cimitero comunale di Gricignano, dove una donna in visita ai propri defunti è stata colpita da ... Da pupia.tv

