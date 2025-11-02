Cadeaux al Castello | a Limatola la magia del Cirque de Noël
Il Castello di Limatola riaccende la magia del Natale con la sedicesima edizione di Cadeaux al Castello, ispirata al mondo del Cirque de Noël. Dal 7 novembre al 14 dicembre, un itinerario tra luci, arte e tradizioni accoglierà visitatori di ogni età, per un’esperienza che unisce spettacolo, artigianato e sapori. Un castello che si fa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
**NUOVA CONVENZIONE ** “Cadeaux al Castello” | La XVI edizione dei mercatini di Natale al Castello di Limatola Visita la pagina dedicata e scopri i dettagli dell'offerta ed i vantaggi riservati ai soci - X Vai su X
MERCATINI DI NATALE AL MAGICO CASTELLO DI LIMATOLA Torna al Castello di Limatola il tanto atteso appuntamento con " Cadeaux al Castello", uno dei mercatini di Natale più famosi d'Europa. E' un appuntamento pensato sia per grandi che pe - facebook.com Vai su Facebook
Torna il Natale al Castello di Limatola - Il Castello di Limatola si prepara ad accogliere il grande Circo del Natale: “Cirque de Noël” il tema della XVI edizione di “Cadeaux al Castello”, tra i ... Da msn.com
Castello di Limatola, i mercatini di Natale tornano da venerdì 8 novembre - «Meraviglioso» è il Natale quest’anno al Castello di Limatola: la XV edizione di «Cadeaux al Castello» - Scrive ilmattino.it
La magia del Castello di Limatola, con uno dei mercatini più importanti d’Europa - Un luogo dove presente e passato vivono in perfetta armonia, in un connubio magico ed evocativo ideale per ogni occasione. Si legge su napoli.repubblica.it