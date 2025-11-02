Cade urtato dalla bici | bambino di due anni ferito nella zona pedonale in centro
Un bambino di due anni è rimasto ferito nel pomeriggio di sabato 1 novembre in centro a Latina. Il piccolo è caduto a terra a causa di una bici di una bambina che lo ha inavvertitamente colpito. L'episodio si è registrato nella zona pedonale.In primo momento è nata una discussione tra genitori. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
