Cade dalla moto e viene travolto da due auto in superstrada a Civitanova | muore un centauro

Corriereadriatico.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CIVITANOVA - Tragedia nella notte sulla superstrada a Civitanova: un centauro in sella alla sua moto ha perso il controllo della due ruote ed è caduto sull'asfalto proprio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

cade dalla moto e viene travolto da due auto in superstrada a civitanova muore un centauro

© Corriereadriatico.it - Cade dalla moto e viene travolto da due auto in superstrada a Civitanova: muore un centauro

Altre letture consigliate

Vallesina, raffica di incidenti: centauro cade e viene travolto da auto - Primo maggio di incidenti tra Jesi e Vallesina: grave un 16enne centauro che sabato in località Fornace, alle porte di Belvedere Ostrense in sella alla sua moto da cross è caduto in prossimità di una ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cade dalla moto e viene investito da un furgone, morto ragazzo di 14 anni - Un giovane di 14 anni, studente dell'Istituto Corridoni di Osimo, ha perso il controllo del mezzo affrontando una curva ... Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cade Moto Viene Travolto