Cade dalla moto e viene travolto da due auto in superstrada a Civitanova | Gianluca Ausanio muore a 48 anni

CIVITANOVA - Tragedia nella notte sulla superstrada a Civitanova: un centauro in sella alla sua moto ha perso il controllo della due ruote ed è caduto sull'asfalto proprio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Cade dalla moto e viene travolto da due auto in superstrada a Civitanova: Gianluca Ausanio muore a 48 anni

