Cade con la moto e viene investito da due auto | morto un 48enne

Cade con la moto in un incidente autonomo e poi viene investito mentre era ancora a terra da due auto che sopraggiungevano e che non sono riuscite a evitarlo. Un 48enne, originario di Napoli ma residente a Civitanova Marche (Macerata), è deceduto in un incidente stradale avvenuto nella notte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Cade dalla moto e finisce in una zona impervia vicino il Mignone, 62enne trasportato in ospedale Leggi qui la notizia: https://www.tusciaweb.eu/2025/11/cade-dalla-moto-finisce-zona-impervia-vicino-mignone-60enne-trasportato-ospedale/ - facebook.com Vai su Facebook

Civitanova Marche, cade con la moto e viene investito, morto 48enne di Napoli - Cade con la moto in un incidente autonomo e poi viene investito mentre era ancora a terra da due auto che sopraggiungevano e che non sono riuscite ... Secondo msn.com

Cade con la moto e viene investito da due auto, morto un 48enne - Cade con la moto in un incidente autonomo e poi viene investito mentre era ancora a terra da due auto che sopraggiungevano e che non sono riuscite ad evitarlo. Lo riporta ansa.it

Cade dalla moto e viene travolto da due auto in superstrada a Civitanova: muore un centauro - Tragedia nella notte sulla superstrada a Civitanova: un centauro in sella alla sua moto ha perso il controllo della due ruote ... Scrive msn.com