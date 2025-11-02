Cade con la moto e viene investito da due auto | morto un 48enne campano

Tempo di lettura: < 1 minuto Cade con la moto in un incidente autonomo e poi viene investito mentre era ancora a terra da due auto che sopraggiungevano e che non sono riuscite ad evitarlo. Un 48enne, originario di Napoli ma residente a Civitanova Marche (Macerata), è deceduto in un incidente stradale avvenuto nella notte, intorno all’una, mentre procedeva con una moto Bmw in direzione Civitanova Marche sulla superstrada Ss77 nel tratto di strada che porta al casello dell’A14. Gli automobilisti coinvolti si sono fermati e hanno allertato i soccorsi ma per il 48enne non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cade con la moto e viene investito da due auto: morto un 48enne campano

Leggi anche questi approfondimenti

Cade dalla moto e finisce in una zona impervia vicino il Mignone, 62enne trasportato in ospedale Leggi qui la notizia: https://www.tusciaweb.eu/2025/11/cade-dalla-moto-finisce-zona-impervia-vicino-mignone-60enne-trasportato-ospedale/ - facebook.com Vai su Facebook

Gravere, 14enne cade con la moto da cross: ricoverato in gravi condizioni al Cto di Torino lastampa.it/torino/2025/10… @LaStampa - X Vai su X

Civitanova Marche, cade con la moto e viene investito, morto 48enne di Napoli - Cade con la moto in un incidente autonomo e poi viene investito mentre era ancora a terra da due auto che sopraggiungevano e che non sono riuscite ... Secondo msn.com

Cade con la moto e viene investito da due auto, morto un 48enne - Cade con la moto in un incidente autonomo e poi viene investito mentre era ancora a terra da due auto che sopraggiungevano e che non sono riuscite ad evitarlo. Si legge su msn.com

Cade con la moto e viene travolto: muore un uomo - Inutili i soccorsi del 118 giunti sul posto Drammatico incidente nella notte lungo la superstrada 77 di Civitanova Marche. Da youtvrs.it