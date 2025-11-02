Cadavere a Vinci la scoperta a diverse settimane dalla morte

Vinci (Firenze), 2 novembre 2025 – Choc a Sovigliana di Vinci dove questo pomeriggio è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. L'intervento in via Comunale da parte dei carabinieri della Compagnia di Empoli alle 15.15 dopo l'allarme lanciato da un cittadino che ha scoperto il corpo senza vita e in avanzato stato di decomposizione di un uomo al momento ignoto, adagiato in terra nei pressi di un giaciglio di fortuna. Sul posto si è richiesto l'intervento del personale della Misericordia di Empoli. Il magistrato di turno ha disposto la traslazione della salma all’ospedale di Careggi a Firenze per l’esame autoptico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cadavere a Vinci, la scoperta a diverse settimane dalla morte

