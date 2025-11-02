Cacciatori con il Soccorso alpino Trovare i dispersi sarà più semplice

Doppiette lecchesi a caccia di escursionisti dispersi sulle montagne della Valsassina. Aiuteranno i tecnici volontari del Soccorso alpino a rintracciare camminatori, cercatori di funghi e persone che perdono l’orientamento, in difficoltà o che non dovessero tornare a casa. Conoscono del resto ogni sentiero, ogni bosco, ogni pendio e ogni anfratto meglio di chiunque altro. Il presidente del Soccorso alpino e speleologico lombardo Marco Astori ha firmato un protocollo di collaborazione con i presidenti del Comprensorio di caccia delle Prealpi e del Comprensorio delle Alpi lecchesi Roberto Combi e Marco Cendali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

