Bus caduto nel torrente a Valfurva l’autista | Ho avuto un malore
Valfurva (Sondrio), 2 novembre 2025 – Non è in condizioni critiche, ma resta ricoverato al Morelli di Sondalo, dove è stato portato in forte stato di choc nella mattinata di venerdì, Mirco G., l’ autista di 39 anni che guidava l’autobus partito alle 7.10 da Santa Caterina con a bordo sette studenti - quattro studentesse di 13, 14, 16 e 18 anni e tre ragazzi, due di 15 e uno di 17 che frequentano le scuole a Bormio - e dopo pochi chilometri finito nel greto del torrente Frodolfo. Valfurva, bus di studenti esce di strada e precipita in un torrente Il racconto. Oltre ai primi accertamenti effettuati, è stato il conducente a confermare a inquirenti e sanitari di essersi sentito male mentre era alla guida e di non ricordare più cosa sia successo dopo aver avuto un colpo di tosse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
CANELLI – Importante giornata di lavoro per i volontari della Protezione Civile di Canelli, che hanno portato a termine con successo diversi interventi di messa in sicurezza idrogeologica lungo il Torrente Belbo e il Rio Pozzuolo. Le operazioni, svolte oggi con - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Valfurva, scuolabus cade nel torrente Frodolfo: ipotesi malore per l'autista, feriti 4 ragazzi - Un autobus carico di studenti è caduto in un torrente a Santa Caterina Valfurva, in Valtellina a causa del malore del conducente ... Scrive virgilio.it
Bus carico di studenti finisce nel torrente gelido: feriti 4 ragazzi. “Tragedia sfiorata” - Il conducente di 39 anni ha avuto un malore: il pullman senza controllo è finito fuori strada terminando la corsa nelle acque del Frodo ... msn.com scrive
Terrore sul pullman. Il bus finisce nel torrente dopo volo nel vuoto - La causa forse un malore dell’autista trentanovenne trovato sotto shock. Lo riporta msn.com