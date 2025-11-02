Valfurva (Sondrio), 2 novembre 2025 – Non è in condizioni critiche, ma resta ricoverato al Morelli di Sondalo, dove è stato portato in forte stato di choc nella mattinata di venerdì, Mirco G., l’ autista di 39 anni che guidava l’autobus partito alle 7.10 da Santa Caterina con a bordo sette studenti - quattro studentesse di 13, 14, 16 e 18 anni e tre ragazzi, due di 15 e uno di 17 che frequentano le scuole a Bormio - e dopo pochi chilometri finito nel greto del torrente Frodolfo. Valfurva, bus di studenti esce di strada e precipita in un torrente Il racconto. Oltre ai primi accertamenti effettuati, è stato il conducente a confermare a inquirenti e sanitari di essersi sentito male mentre era alla guida e di non ricordare più cosa sia successo dopo aver avuto un colpo di tosse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bus caduto nel torrente a Valfurva, l’autista: “Ho avuto un malore”