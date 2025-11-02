Burioni sproloquia anche sul morbillo

Su «Repubblica» parla di epidemia e morti in Italia prima della Lorenzin: nel 2016 i decessi furono zero. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Burioni sproloquia anche sul morbillo

Argomenti simili trattati di recente

Burioni, l’addio ai social e la congiura dei somari (che ‘ragliano di gioia’): “È la scelta giusta, sono stanco di essere usato come sputacchiera” - Roberto Burioni, docente di Virologia del San Raffaele, ha detto addio a Facebook, X e Instagram per trasferirsi sulla piattaforma a pagamento Substack: “Bisogna smetterla di prestarsi a punching ball ... Si legge su msn.com

Burioni invita alla prudenza: «L’unica difesa è la guerra alle zanzare» - Roberto Burioni, infettivologo e professore di Virologia al San Raffaele, quanto deve spaventarci questo nuovo caso di Dengue in città? Riporta corriereadriatico.it

Burioni: «Sinner e il virus a Cincinnati? Se ha avuto un'infezione virale sarà pronto per gli US Open» - Dopo l'epilogo sfortunato a Cincinnati, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per gli Us Open (il programma): il numero uno al mondo dovrà difendere il titolo dello scorso anno negli States per ... ilgazzettino.it scrive