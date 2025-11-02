Buoni fruttiferi postali da sottoscrivere online per evitare la prescrizione
I buoni fruttiferi postali sono degli strumenti di risparmio e investimento emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati sul mercato da Poste Italiane. Sono dei prodotti ideali per chi desidera un investimento semplice e sicuro perché garantiti dallo Stato italiano. Vediamo quali sono le modalità di sottoscrizione. Quali Bfp vanno sottoscritti alle Poste. Per i buoni postali cartacei, la sottoscrizione e il rimborso può avvenire presso qualsiasi ufficio postale. Nel caso in cui il rimborso si chieda nell’ufficio dove è stato emesso il buono, l’operazione avverrà nell’immediato. Se invece verrà richiesto presso una sede diversa, bisognerà attendere circa 4 giorni lavorativi per le verifiche amministrative. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il Molise guida la classifica nazionale del risparmio postale. Isernia è la prima provincia italiana per buoni fruttiferi sottoscritti, Campobasso quinta per entrambe le categorie - facebook.com Vai su Facebook
#Francobollo dedicato ai buoni fruttiferi postali, nel centenario. Raffigura Nettuno con cornucopia, ispirato alle sculture della divinità che caratterizza i nuovi Buoni fruttiferi postali. @ipzs @mimit_gov Visita la sezione #Filatelia del nostro sito: https://filatelia.post - X Vai su X
Il buono fruttifero postale Premium di 4 anni con tasso al 2,5% conviene? - Ecco come funziona il nuovo buono fruttifero postale Premium 4 anni di Poste Italiane che è il prodotto ideale per chi cerca un investimento semplice e garantito dallo Stato ... Secondo quifinanza.it
Rapporto abitanti e risparmio postale, Molise prima regione in Italia - In Molise la somma di Libretti postali attivi e Buoni fruttiferi sottoscritti sfiora quota un milione. Da ecoaltomolise.net
Risparmio: un veneziano su tre ha un libretto postale e quasi uno su due buoni delle Poste - Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali continuano ad essere tra le forme di risparmio più amate dai cittadini della provincia di Venezia. Come scrive genteveneta.it