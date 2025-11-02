Buoni fruttiferi postali da sottoscrivere online per evitare la prescrizione

Quifinanza.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I buoni fruttiferi postali sono degli strumenti di risparmio e investimento emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati sul mercato da Poste Italiane. Sono dei prodotti ideali per chi desidera un investimento semplice e sicuro perché garantiti dallo Stato italiano. Vediamo quali sono le modalità di sottoscrizione. Quali Bfp vanno sottoscritti alle Poste. Per i buoni postali cartacei, la sottoscrizione e il rimborso può avvenire presso qualsiasi ufficio postale. Nel caso in cui il rimborso si chieda nell’ufficio dove è stato emesso il buono, l’operazione avverrà nell’immediato. Se invece verrà richiesto presso una sede diversa, bisognerà attendere circa 4 giorni lavorativi per le verifiche amministrative. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

