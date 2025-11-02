Buon compleanno Mario Trevi Enrico Albertosi Sofia di Grecia

Buon compleanno Enrico Albertosi, Gigi Sammarchi, Barbara Chiappini, Sofia di Grecia, Mario Trevi, Rino Cammilleri, Fabio Zavattaro, Elena Gentile, Emanuela Falcetti, Eva Henger, Monica Gregori, Pablo Armero, Emanuele Ruzza, Edoardo Zardini, Edoardo Goldaniga.. Oggi 2 novembre compiono gli anni: Cip Barcellini, attore, doppiatore, pittore; Paolo Mentani, ex calciatore; Sofia di Grecia, ex regina di Spagna; Enrico Albertosi, ex calciatore. Compiono gli anni anche: Mario Trevi, cantante; Vasco Giannotti, politico; Laurana Lajolo, scrittrice; Gianfranco Macchia, pugile; Hubert Frasnelli, politico; Remo di Giandomenico, politico; Francesco Attaguile, avvocato, politico; Chicco Crippa, politico; Giancarlo Magrini, ex calciatore, allenatore, dirigente; Ezio di Matteo, ex tennista; Virgilio Ilari, storico; Franco Berardi, scrittore, filosofo; Dino Gobbi, ex calciatore; Lelio Lazzarini, ex rugbista; Gigi Sammarchi, attore; Paolo Buglioni, attore, doppiatore; Rino Cammilleri, giornalista, scrittore; Primo Galdelli, politico; Stanislao Bozzi, ex calciatore, allenatore; Alberto Cheli, cantante; Maura Fabbri, ex calciatrice; Fabio Zavattaro, giornalista; Gianpietro Maffoni, politico; Jean-Claude Fabbri, ex ciclista; Elena Gentile, politica; Adolfo Ceretti, criminologo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno, Mario Trevi, Enrico Albertosi, Sofia di Grecia

