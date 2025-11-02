Buffett ha 382 miliardi cash ma il passo indietro fa paura
Mancano poche settimane al passo indietro di Warren Buffet e Berkshire Hathaway si presenta all'appuntamento con una montagna di liquidità e qualche ombra sulle prospettive future. Nel suo ultimo trimestre prima dell'addio del leggendario oracolo di Omaha alla guida operativa, il fondo d'investimento (ma, viste le dimensioni, lo si può definire quasi una holding) ha accumulato riserve record per poco meno di 382 miliardi di dollari. Gli utili crescono ma il titolo continua a perdere terreno sul mercato. Per il dodicesimo trimestre consecutivo Berkshire ha venduto più azioni di quante ne abbia acquistate, portando il valore del portafoglio azionario a 283,2 miliardi di dollari, con partecipazioni in colossi come Apple, Coca Cola, Chevron, BofA e American Express. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
