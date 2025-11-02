Bufera su Hannoun | Giustifica le esecuzioni di Hamas Ora espulsione

Scoppia il caos attorno ad Hannoun e alle sue dichiarazioni rese da Sesto San Giovanni in cui è riuscito a nominare persino la pena di morte. A parlare è il capogruppo di FdI alla Camera Lucio Malan: “Infami le parole di Hannoun che giustificano le esecuzioni sommarie perpetrate a Gaza dalle milizie di Hamas. Secondo lui la definizione di ‘collaborazionista' è sufficiente per uccidere senza l'ombra di un processo e addirittura lo ritiene una prassi normale e commendevole, quando invece è tipica espressione della natura terroristico mafiosa di Hamas. Questo è l'uomo che è stato fianco a fianco con importanti esponenti del PD e del M5S, oltre naturalmente a Francesca Albanese, carica di cittadinanze onorarie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

