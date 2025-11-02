Buenos Aires migliaia di persone al Pride annuale | le immagini della parata
Migliaia di persone si sono riunite a Buenos Aires sabato per la 34esima marcia annuale del Pride dell’Argentina, iniziata in Plaza de Mayo e che si è spostata verso il Congresso con lo slogan “Contro l’odio e la violenza, più orgoglio e unità”. L’evento, durato un giorno, prevedeva fiere di musica, arte e imprenditori, trasformando il centro della capitale in una celebrazione della diversità e della resistenza. In una dichiarazione, gli organizzatori hanno chiesto risarcimenti storici per gli anziani trans e travestiti sopravvissuti alla persecuzione statale, rifiutando “povertà, esclusione e morte” come destino delle comunità emarginate. 🔗 Leggi su Lapresse.it
