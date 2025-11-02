Bud Spencer dai film ai fagioli | il boom dell’azienda creata da figlio e nipoti dell’attore napoletano

Metti insieme il figlio di Carlo Pedersoli, i due nipoti e un business che marcia a pieno ritmo: così nasce Ikigai Holding, la società che controlla Bud Power, il marchio dei fagioli di Bud Spencer che ero lo psudonimo, appunto, del napoletanissimo Carlo Pedersoli. Dalla tavola alle scaffalature della grande distribuzione, il successo è esploso in Italia e all’estero: dai supermercati italiani fino a Germania, Svizzera, Austria e Ungheria. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera in un articolo firmato da Mario Gerevini, e ripreso anche da Il Fatto Quotidiano e Affaritaliani, il marchio ha registrato un balzo clamoroso: 600 mila euro di fatturato nel 2023, 2,5 milioni nel 2024 e una previsione di quasi 10 milioni nel 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Argomenti simili trattati di recente

Oggi avrebbe compiuto 96 anni Bud Spencer, l’uomo buono dai pugni forti che ha fatto ridere e commuovere intere generazioni. Attore, nuotatore, simbolo di un cinema sincero e senza tempo: con il suo sguardo dolce e la forza gentile ha trasformato ogni film - facebook.com Vai su Facebook

Ora birra e “Pizzone”. Dal successo del fagioli di Bud Spencer nasce la holding Ikigai (con figli e nipoti) - Dai fagioli borlotti piemontesi il business si è allargato a birra artigianale e a un nuovo prodotto surgelato ... Scrive huffingtonpost.it

Bud Spencer, il boom dei fagioli: la famiglia guadagna dieci milioni di euro in due anni. Il figlio: «Papà si ribellò a quelli di scena e cucinò i suoi» - Chiunque si sia trovato di recente nel reparto conserve avrà notato qualcosa di insolito: un barattolo con il volto inconfondibile di Bud Spencer che campeggia tra ceci e lenticchie. Riporta ilmessaggero.it

Bud Spencer, il boom dei fagioli: la famiglia guadagna dieci milioni di euro in due anni. Il figlio: «Papà si ribellò a quelli di scena e cucinò i suoi» - Nei film cult di Bud Spencer e Terence Hill, tra ceffoni coreografici e inseguimenti a cavallo, c’era sempre una pausa sacra: quella dedicata ai fagioli. Si legge su ilmattino.it